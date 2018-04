Avengers: Infinity War prevendite record: ha superato gli ultimi 7 film MCU messi insieme!

Avengers: Infinity War sta già infrangendo record, a quanto pare: le prevendite di quest'avventura corale hanno già superato quelle degli ultimi 7 film MCU, Black Panther copreso, messi insieme!

I Marvel Studios stanno dando gli ultimi ritocchi al loro film più ambizioso. E' la fine della Fase 3, e si svolgerà in due "puntate": Infinity War e Avengers 4, film che vedranno riuniti quasi tutti i personaggi dell'universo cinematografico Marvel. Gli eroi dovranno affrontare la più grande minaccia vista fino ad ora: Thanos.



Le previsioni di apertura al botteghino prevedono un incredibile incasso nazionale stimato intorno ai 200 milioni di dollari, figuriamoci cosa succederà a livello mondiale! Parlando di record, Infinity War ha impiegato solo sei ore per battere quello di prevendita detenuto da Black Panther. Ora è anche arrivata la notizia che Avengers 3 ha venduto più biglietti in prevendita degli ultimi sette film MCU messi insieme.



Questo mostra che l'attesa per la pellicola diretta dai fratelli Russo è a dir poco spasmodica e non è una sorpresa. Noi italiani possiamo contare sul fatto che vedremo Infinity War 2 giorni prima di altri, ma questi 14 giorni sembrano, in ogni caso, ancora tanti.



In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.