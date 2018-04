Avengers: Infinity War presenta... La trama del film secondo Anthony Mackie. VIDEO!

Anthony Mackie è uno dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe. il suo ruolo è quello del braccio destro di Captain America, Falcon. L'attore ha rilasciato una simpatica intervista al The Tonight Show con Jimmy Fallon, nella quale spiega la sua esilarante versione della trama di Infinity War!

Con la sua vena comica, Mackie lascia il presentatore con un palmo di naso e, possibilmente, con più domande che risposte su questa avventura dei Vendicatori, che vedrà riunita una massa di supereroi mai vista prima sullo schermo, una vera e propria armata, un battaglione di supereroi, tutti insieme contro la minaccia di Thanos.

Nel player potete vedere tutta l'intervista, ma la parte divertente inizia intorno al minuto 7:00 del video.

Oltre a descrivere l'ampia trama del film, Mackie discute anche approfonditamente la questione della pronuncia corretta del nome del cattivo principale del film, Thanos, il Titano Pazzo. "È complicato. C'è chi lo pronuncia tipo Thay-NOSE, " spiega Mackie. "O Thay-NAWS, a seconda del posto del mondo in cui ti trovi, capisci?"

Mackie continua descrivendo poi il modo in cui Thanos cerchi le Gemme dell'Infinito e del modo in cui Cap assembla i vari eroi della Terra (non solo i Vendicatori), per affrontare la minaccia che il Titano rappresenta. E poi dice anche che non ci dobbiamo preoccupare: "I Vendicatori affronteranno Thanos e, prima della fine del film, gli daranno filo da torcere."

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Date pure un'occhiata al video nella sua interezza

Avengers 3 arriva al cinema dopodomani!