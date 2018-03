Avengers: Infinity War potrebbe essere addirittura più lungo del previsto!

Sembra che, come preannunciato da diversi rumor andati in giro per la rete, gli AMC cinema abbiano dato conferma del fatto che il cinecomic Marvel Studios, il numero 3 sui, sarà davvero - per adesso - il film più lungo dell'MCU.

Voci recenti avevano infatti suggerito che Avengers: infinity War, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, potesse essere il cinefumetto più lungo tra quelli visti finora - della durata complessiva di 2 ore e 30 minuti - ma, a quanto par, potrebbe essere anche più lungo, secondo quanto riportato dal sito web di AMC Theatres, la pellicola arriverà a 2 ore e 36 minuti.

A prescindere da questa ulteriore notizia di "allungamento" del tempo di proiezione, Infinity War, anche se fosse di 2 ore e mezza, sarebbe comunque il cinecomic più lungo dei Marvel Studios, perché supererebbe Captain America: Civil War di 3 minuti.

Del resto la cosa non sorprende: se questo film segnerà davvero l'inizio della fine di tutto quanto abbiamo visto finora, in ben 10 anni di MCU, minimo deve durare tanto, non pensate?

E, sì, se qualcuno - per qualche strana ragione - non lo ricordasse, mancano solo 50 giorni al release dell'epica battaglia dei Vendicatori contro Thanos, date un'occhiata al tweet ufficiale della Casa delle Idee...

Avengers: Infinity War, al cinema dal 27 aprile 2018.