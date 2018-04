Avengers: Infinity War potrebbe battere il record del weekend de Il Risveglio della Forza

Secondo le ultime proiezioni stilate dagli analisti del box-office americano, Avengers: Infinity War potrebbe battere l’apertura record che attualmente appartiene ancora a Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Con l’uscita nelle sale di tutto il mondo sempre più vicina, da noi arriverà il 25 aprile 2018, le proiezioni stilate da BoxOfficePro per il nuovo film dedicato agli Avengers sono tra le più rosee e indicano che la pellicola diretta da Anthony e Joe Russo potrebbe essere in grado di incassare nel suo solo weekend d’esordio in patria la cifra record che si aggira tra i 235 e i 255 milioni di dollari. L’attuale record d’incasso all’esordio negli Stati Uniti, ovvero 247.9 milioni di dollari, lo detiene Star Wars: Il Risveglio della Forza di J.J. Abrams, capace di incassare a livello mondiale oltre 2 miliardi di dollari che lo hanno piazzato al terzo posto della storia del cinema per incassi (subito dietro Avatar e Titanic).

Lo stesso sito crede fermamente che il terzo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel riuscirà a totalizzare in patria una cifra che va dai 565 ai 650 milioni di dollari, un record che spazzerebbe via quello dell’ultimo grande successo targato Marvel, ovvero Black Panther. La corsa del film al botteghino sarà ostacolata certamente nelle settimane successive dall’uscita di Solo: A Star Wars Story e di Deadpool 2.

Avengers: Infinity War approderà nelle sale italiane il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.