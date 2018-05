Avengers: Infinity War potrebbe arrivare al miliardo a box office in tempi RECORD!

Avengers: Infinity War è in sala e moltissime tra le persone che stanno andando al cinema a vedere il cinefumetto sui Vendicatori, in genere, ci tornano, vista la tanta "carne al fuoco". E il botteghino mondiale, lievita.

Avengers 3 ha pertanto appena passato la soglia dei 900 milioni al box office mondiale e sta per raggiungere il miliardo di dollari d'incasso in tempi da considerarsi assolutamente record.

Secondo i dati riportati da Deadline, il cinefumetto aveva già raggiunto i 905.1 milioni di dollari giovedì, e questo risultato è incredibile, se consideriamo il fatto che è stato raggiunto in soli 9 giorni di programmazione. La media è di 100 milioni d'incasso al giorno! Ieri il film ha aperto in Russia, e anche lì è stato record: 32 milioni di dollari d'incasso che hanno portato al totale internazionale, finora, di 566.7 milioni di dollari.

E quindi il film diretto dai fratelli Russo potrebbe arrivare al miliardo tra oggi e domani, al più tardi: impressionante, non vi pare?



"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è al cinema!