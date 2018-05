Avengers: Infinity War, un personaggio dice addio per sempre all'MCU...

La news che segue contiene spoiler giganti su quanto avviene in Avengers: Infinity War. Se non avete visto il film non proseguite con la lettura, se avete visto il film... Beh, preparate i fazzoletti, perché qui la questione, è definitiva!

Idris Elba è un attore straordinario ed è stata una gioia vederlo nei panni del Guardiano del Bifrost, Heimdall, nel Marvel Cinematic Universe. L'attore ha recitato in tutti e tre i film di Thor e in due pellicole sugli Avengers, sia in Age of Ultron che in Infinity War. La peculiarità del personaggio, è quella di essere onniveggente; inoltre è il custode del Bifrost, un sistema che consente di viaggiare a velocità incredibile in tutto il cosmo.

Dopo gli eventi di Thor: Ragnarok, Asgard è distrutta, ma lui riesce a salvarsi e a partire con Thor, direzione Terra. Purtroppo però, muore per mano di Thanos, in una scena straziante, proprio all'inizio di Avengers: infinity War.

Apparentemente, se mai alcune morti verranno cancellate in futuro (e non siamo molto fiduciosi al riguardo), quella di Heimdall pare essere duratura, definitiva, caput! L'attore ha infatti salutato tutti i fan, si è congedato via social dall'MCU... Guardate pure voi stessi!

La caption recita, con la foto del personaggio: "#SpoilerAlert Mi mancherai, ragazzo mio... Heimdall..."

Avengers: Infinity War è al cinema in questi giorni.