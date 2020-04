Avengers: Infinity War, ecco perché tutti gli Avengers originali sono rimasti in vita

Quando Thanos schioccò le dita sul finale di Avengers: Infinity War in molti si posero una domanda: possibile che tutti, ma proprio tutti gli Avengers storici fossero rimasti in vita? Una precisione chirurgica che sembrava quantomeno forzata, ma che sembra effettivamente avere una spiegazione.

Spiegazione che si trova, naturalmente, nella volontà dei due sceneggiatori: Christopher Markus e Stephen McFeely, nel corso del #QuarantineWatchParty di Avengers: Infinity Wars, hanno infatti spiegato che l'idea era quella di far sì che il successivo Avengers: Endgame potesse concentrarsi quasi esclusivamente sulle gesta degli eroi presenti sin dagli albori del Marvel Cinematic Universe.

Una soluzione tutto sommato giusta, soprattutto considerando il fatto che alcuni di loro non avranno modo di tornare in scena dopo il finale della Fase 3 (pensiamo a Captain America, Iron Man o Black Widow) e meritavano un addio che non fosse semplicemente una sequenza strappalacrime, ma un film che omaggiasse dei personaggi senza i quali l'MCU non sarebbe mai stato lo stesso.

Cosa ne pensate? Credete che sia stata una decisione giusta o avreste preferito veder morire qualche membro del nucleo storico messo su da Nick Fury? A proposito di addii: pare che quella di Loki in Avengers: Infinity War fosse inevitabile; Markus e McFeely hanno poi rivelato anche che lo script originale prevedeva che Cap arrivasse solo alla fine di Avengers: Infinity War.