Avengers: Infinity War: Paul Bettany svela il Superpotere Sessuale di Visione: esilarante!

Paul Bettany interpreta Visione nell'MCU, l'androide Vendicatore che si comporta come un uomo. Adesso, un nuovo video footage da Avengers: Infinity War, suggerisce che l'aspetto di Visione sarà ancora più umano nel film, ma fino a che punto sarà UMANO?

Ci sono state molte speculazioni tra i fan riguardo quanto "anatomicamente fedele" sia il corpo artificiale di Visione, specialmente dal momento che dovrebbe avvicinarsi alla Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen, in modo romantico, in questo prossimo film in arrivo. Yahoo Movies ha chiesto allo stesso Bettany quali siano i suoi pensieri al riguardo, ed ecco cosa ha risposto l'attore:

"Penso che lui possa scegliere ... Insomma, può scegliere ... Cioè, può cambiare la sua densità corporea sai, quindi, con un po' di immaginazione, questo dovrebbe rispondere alla tua domanda!"

Questa non è la prima volta che questo problema molto specifico è emerso, durante il press tour di Avengers: Infinity War e Bettany, in quel caso, ha risposto in modo simile:

"Visione ha ... ehm ... Visione ha la capacità di cambiare la sua densità, quindi puoi arrivaci da solo a capire", ha detto l'attore a HeyUGuys.

Successivamente, Bettany ha discusso sul modo in cui il senso della moda di Visione sia cambiato tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War.

"Sì, penso che sia cambiato, e credo anche che stesse pensando di assomigliare a Clarke Gable", ha detto Bettany riferendosi allo stile di abbigliamento di Visione in Civil War. "Avrà certamente pensato una cosa tipo: "Cosa indosserebbe un gentiluomo? E così ha preso una cravatta e un ascot, come hai detto tu, una maglietta, e un maglione con scollo a V. Penso che nel prossimo film avrà superato questa fase."

Elizabeth Olsen ha aggiunto: "Certo che vai avanti, hai più stile in questo film. Insomma, dovresti avere una felpa con cappuccio e una giacca davvero bella."

"Ha delle mosse di stile da mostrare in questo film", ha detto Bettany. "E poi c'è un Crombie super chic ... Scelto da Scarlet Witch."

Avengers: Infinity War esce il 25 aprile.

Che ne dite?