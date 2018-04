Avengers: Infinity War, parliamo delle motivazioni che spingono Thanos ad agire

La notizia contiene spoiler di Avengers: Infinity War. Se non avete ancora visto la pellicola diretta dai Fratelli Russo, non continuate la lettura.

Naturalmente, come sempre accade, il villain crede di essere l'eroe della sua storia. Ogni cattivo che si rispetti infatti, pensa sempre di avere ragione, quando fa quello che fa. Ovvio, altrimenti non lo farebbe, direte voi... E Thanos, il cattivo più cattivo di sempre visto (fino ad ora) nell'MCU, non è diverso: lui crede fermamente in quello che fa.

Anche se, e forse alcuni di voi saranno d'accordo, le sue motivazioni sono un po'... "fiacche". Senza nulla togliere alla sua malvagità infatti, l'unica cosa che, forse non regge tantissimo, è proprio il "perché" dietro alla decisione di agire del Titano Pazzo. L'intento cioè, di salvare l'universo, sterminandone la metà, perché le risorse sono limitate. Ma, dopotutto, se è pazzo, questo Titano, disquisire troppo su cosa lo spinga ad annientare mezzo mondo non è fondamentale, bisogna, al massimo, tentare di fermarlo.

E noi, nel nostro piccolo, dobbiamo, almeno, cercare di capire perché il cattivo interpretato da Josh Brolin, voglia annientare solo "metà" dell'universo e non tutto. Chi ha letto i fumetti, saprà inoltre che le motivazioni di Thanos, nei comics, sono ben diverse da quelle viste su schermo: lui lì, è talmente ossessionato dalla personificazione della morte, che vuole corteggiarla. Lei, tuttavia, non sembra affatto impressionata dalle sue azioni e lui, per fare colpo, vuole portarle talmente tanti morti da perderne il conto, così da farla, letteralmente, impallidire!

Ecco cosa ha dichiarato il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige sui cambiamenti apportati e sulla necessità di cambiare lo scopo di Thanos:

"Abbiamo parlato delle sue motivazioni e, gran parte delle motivazioni connesse alla storyline che coinvolge Lady Morte riguarda l'equilibrio. E, anche, 'l'equilibrio tra la vita e la morte, la convinzione che la vita cioè, stia diventando incontrollabile e che ci sia il bisogno di apportare una correzione a questa "corrente". Volevamo fare di questo argomento la forza trainante delle azioni di Thanos, e dare così anche un senso al suo modo di agire, parlando del suo passato. Anthony [Russo] ha trovato un modo naturale e più, come dire "piantato per terra" (rispetto ai fumetti) ... beh, per quanto possa essere ben piantato per terra un gigantesco Titano Pazzo, naturalmente."

Beh, che ne dite? Voi avreste voluto vedere la storyline originale o vi sta bene questa? Diteci pure come la pensate nei commenti!

Avengers: Infinity War è al cinema!