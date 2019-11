Avengers: Infinity War, in origine Thor doveva battersi contro il serpente di Midgard

Rodnet Fuentebella, senior visual development artist dei Marvel Studios, ha rivelato alcuni dettagli inediti relativi ad Avengers: Infinity War, in particolare correlati a Thor.

La versione alternativa del viaggio di Thor per la ricerca di Stormbreaker, l'arma definitiva per sconfiggere Thanos, lo vedeva accompagnato sempre da Rocket e Groot, ma invece di forgiarla a Nidavellir, nell'idea scartata per il film dei Russo i tre si recavano verso Jormungand.

Qui l'arma era già stata forgiata, ma per poterla ottenere Thor avrebbe sconfiggere il Serpente del Mondo, una creatura della mitologia che il Dio del Tuono affrontò sulle pagine del suo fumetto di debutto, ovvero Marvel Tales #105 (del 1952, dieci anni prima del lancio della testata ufficiale Thor).

"Questa sarebbe stata l'introduzione di Stormbreaker", ha detto Fuentebella. "Uno degli antenati di Thor l'aveva impugnata per distruggere il Serpente del Mondo. Avrebbero dovuto combattere per uscire da lì".

Ma non contro il Serpente del Mondo, tecnicamente ucciso dall'antenato di Thor sopracitato. I tre se la sarebbero vista con i suoi "cuccioli".

"Le parti della bocca di questo verme-serpente che mangia il mondo erano in realtà costruite pensando alle trivellazioni petrolifere", ha detto l'artista del concept Tully Summers. "Per un po' avevano seriamente preso in considerazione l'idea di girare la scena, ma poi si sono resi conto che sarebbe stato un mostro troppo grande da realizzare. Poi avevamo pensato a dei cuccioli, così da avere maggiori opportunità di creare uno storyboard per una sequenza di combattimenti, con articolazioni, gambe e artigli per attaccare, combattere e schivare."

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere questa scena? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Infinity War e ad una scena eliminata con Vedova Nera e Hulk.