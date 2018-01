Avengers: Infinity War, è online il Trailer promozionale per il Giappone. HYPE!

Ilsta ufficialmente lasciando la stazione: siete pronti?sta davvero per arrivare e il nuovo trailer internazionale per il mercato giapponese ci avvicina ancora di più alla fatidica data d'uscita del film che, per noi italiani fortunati, sarà il 25 aprile 2018

La Marvel ha appena rilasciato il trailer internazionale di Avengers: Infinity War per il popolo del Sol Levante e possiamo vedere qualche immagine diversa, rispetto a quanto visto nel trailer uscito il mese scorso.

Non ci sono nuovi footage, sfortunatamente, ma questo promo ci regala un contesto leggermente diverso per la battaglia tra Thanos (Josh Brolin), e gli Eroi più Forti della Terra.

Ci sono delle differenze in questo trailer, ma di certo il (nostro), "senso del ragno" (ok, la pelle d'oca, certo), non resta sopito: vedrete che anche voi, guardandolo, non resterete indifferenti alle scene, pur avendole già viste. Per esempio Thor (Chris Hemsworth) e i Guardiani della Galassia non si incontrano ala fine del trailer, ma in mezzo, quindi non c'è l'appeal divertente che invece la scena regalava alla fine del trailer inglese che abbiamo visto prima di Natale.

Tuttavia sono chiarissime le scene in cui Thanos si libera facilmente sia di Iron Man (Robert Downey Jr.) che di Spidey (Tom Holand)...

La fine di questo video mostra la scena in cui Rogers (Chris Evans), Bucky (Sebastian Stan), Nat (Scarlett Johansson) e tutta la gang di Wakanda capitanata da T'Challa (Chadwick Boseman), corrono insieme verso la battaglia.

Date un'occhiata e diteci quale versione del trailer di Avengers: Infinity War - cinecomic sui Vendicatori Marvel diretto dai fratelli Russo - vi piace di più.