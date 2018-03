Avengers: Infinity War, Okoye è preoccupatissima dall'arrivo dei Vendicatori in Wakanda!

riunirà molti dei nostri eroi preferiti dell'Universo Cinematografico Marvel e molti di loro convergeranno in Wakanda per la resa dei conti con le forze dell'Ordine Nero di Thanos. Ma non tutti sono entusiasti dell'invasione Avengeriana del paese di T'Challa!

In un'intervista, realizzata sul set da Slash Film, l'attrice Danai Gurira ha spiegato perché Okoye avrà dubbi sull'arrivo dei Vendicatori nella super tecnologica nazione africana.

Gurira ha spiegato da dove nascano le preoccupazioni del suo personaggio, Okoye, in Avengers: Infinity War:

"È la più cauta a riguardo. Pensa sempre a quante cose possono andare storte e a quanto può controllare ciò che potrebbe andare storto, prima che vada storto; ma purtroppo non c'è molto controllo da poter esercitare su qualcosa che sta arrivando, e che è così enorme. Ma è qui che nasce il motivo della sua cautela. Qui si annidano le sue preoccupazioni. È, naturalmente, qualcosa che sente dentro, nelle viscere. La vocazione nell'essere una "Dora", è qualcosa che loro imparano fin da giovanissime, sentono di dover sempre proteggere questa nazione. Questo è il problema più grande, certo, ma c'è un'altra grande minaccia che si troveranno ad affrontare nel film, lo vedrete quando uscirà, ma questa è una delle più grandi minacce che tutti loro abbiano mai affrontato."

