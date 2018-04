Avengers: Infinity War, Occhio di Falco ha il suo poster creato dall'ormai noto BossLogic!

In Avengers: Infinity War vedremo tutti i Vendicatori uniti contro Thanos; purtroppo però, anche se il merchandise dei Marvel Studios si sta intensificando, non abbiamo ancora visto il personaggio di Hawkeye, interpretato da Jeremy Renner. L'artista digitale BossLogic ha pertanto creato un poster per lui, simile a quelli ufficiali.

Qualche giorno fa i Marvel Studios hanno rivelato una serie di character poster dei personaggi di Avengers 3, singolarmente. Come ormai sappiamo fin troppo bene però, il Clint Barton/Hawkeye di Jeremy Renner, ancora una volta era assente dal materiale promozionale. Ora però BossLogic ha creato un poster anche per Occhio di Falco che mostra il "Vendicatore dimenticato" con il costume che ricorda l'alias di Ronin, che Clint prende, ad un certo punto, nelle storie a fumetti.

La caption del post di BossLogic recita:

"BossLogic ✔ @Bosslogic Occhio di Falco @Renner4Real @Russo_Brothers #InfinityWar #LeaveNoAvengerBehind :D"

Che ne pensate? Vi piace questa locandina fan made?

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Diretto da Joe e Anthony Russo, nel film ci sono, tra gli altri interpreti, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle e Tom Holland.

Avengers: Infinity War arriva al cinema in Italia il 25 aprile!