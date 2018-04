Avengers: Infinity War, Occhio di falco assente dal marketing: la spiegazione di Feige

Anche se uscirà mercoledì, i fan dei Marvel Studios ancora hanno un enigma da risolvere: dov'è Occhio di falco in Avengers: Infinity War? Il personaggio interpretato da Jeremy Renner, infatti, è stato totalmente assente nel marketing della pellicola, poster inclusi.

Ne ha parlato in una nuova intervista il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, rassicurando - e non poco - i fan della Casa delle Idee e del personaggio in questione: "credo che questa sua assenza dal marketing sia stata la miglior cosa mai capitata ad Occhio di falco. Alla Marvel adoriamo Occhio di falco e c'è una grande storia in arrivo per il personaggio e per Jeremy Renner, che è un attore talentuoso e straordinario nei panni di Clint Barton. Ricordate la battuta del 'tizio con arco e frecce', giusto? Ci abbiamo scherzato su anche in uno dei nostri film, proprio Clint lo dice di avere solo l'arco e le frecce. Quindi mi piace che la gente sia passata dal dire 'ah, il tizio con l'arco e le frecce' al dire 'ma dov'è? Non c'è? Che cosa accadrà? Abbiamo bisogno di Occhio di falco, di più Occhio di falco'. Mi piace tutto questo, è fantastico".

Alle parole di Feige fanno eco quelle dei fratelli Russo: "Lavorando ad entrambe le pellicole allo stesso momento, abbiamo pensato alla storia per intero. E durante la stesura dei copioni abbiamo voluto dare a tutti i personaggi, soprattutto gli Avengers originali, i loro momenti. Ma abbiamo dovuto fare delle scelte specifiche, soprattutto per via degli eventi di Civil War dove Occhio di falco stava dalla parte di Cap e deve affrontare le conseguenze di essersi schierato contro il governo. Questo ci ha portati a costruire una storia molto specifica per lui ma, come abbiamo detto, una storia a 'lungo raggio', non a breve raggio, quindi il pubblico dovrà solo pazientare".