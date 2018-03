Avengers: Infinity War ha "obliterato" il record di prevendite di Black Panther in 72 ore!

In concomitanza con l'uscita del secondo trailer ufficiale di Avengers: Infinity War dei, glihanno aperto le prevendite del film, che a quanto pare stanno già infrangendo i primi record.

È stato il Business Insider ha parlare del report della catena AMC, secondo la quale le prevendite di Infinity War avrebbero totalmente surclassato quelle dell'ultimo Black Panther, triplicando i numeri del cinecomic di Ryan Coogler in sole 72h. Il sito ha anche pubblicato la seguente analisi per confrontare i numeri delle precedenti prevendite Marvel legate ad altri film dello studio:



Le prevendite di Avengers: Infinity War hanno superato in percentuale:



- Del 257,6% quelle di Black Panther

- Del 715,5% quelle di Captain America: Civil War

- Del 1106,5% quelle di Avengers: Age of Ultron



Il presidente della catena AMC, Adam Aron, ha rilasciato in merito la seguente dichiarazione: "L'incredibile successo di vendita dei biglietti di Avengers: Infinity War è un ulteriore esempio di come i consumatori vengano al cinema in gran numero quando Hollywood produce film che il pubblico vuole veramente vedere. Proprio come abbiamo visto con Black Panther, Jumanji: Benvenuti nella giungla e The Greatest Showman, i fan del cinema acquistano i biglietti con largo anticipo e in formato premium, facendoci fare dei numeri davvero da record". Data comunque la quantità di soldi investiti dalla Disney, la notizia non può che far piacere allo studio, che a questo punto potrebbe puntare a raggiungere i 2 miliardi di dollari con Avengers: Infinity War, facendolo divenire il cinecomic con l'incasso più alto della storia.



Avengers: Infinity War uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.