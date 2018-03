Avengers: Infinity War, il nuovo scudo di Cap nelle foto dal dietro le quinte del film

Grazie alla cover story diè stato finalmente alzato l'intero sipario sull'attesissimo Avengers: Infinity War dei, e tra le 15 copertine ufficiali e le nuove informazioni oggi sono sbarcate online anche alcune foto dal dietro le quinte del film.

Tra le novità certe del terzo capitolo del franchise crossover sappiamo che Captain America (Chris Evans) entrerà in azione nel look fumettistico di Nomad, con tanto di nuovo e più futuristico scudo, che dovrebbe essere offerto in dotazione da T'Challa durante la battaglia del Wakanda. Grazie al merchandising e al materiale promozionale avevamo già avuto modo di vedere lo scudo in questione, che è possibile separare per usare come arma grazie a dei simil-artigli alle estremità, ma la cover di EW ce lo ha mostrato finalmente ufficialmente.



Ora nelle nuove foto dal dietro le quinte vediamo Cap con questo interessantissimo scudo-guantone presumibilmente fatto sempre di Vibranio, un'arma che il nostro eroe non esiterà certamente a utilizzare in modo spettacolare contro Thanos (Josh Brolin) e il suo temibile Ordine Nero. Per vederlo in azione, però, bisognerà ancora attendere qualche mese.



Avengers: Infinity War vedrà nel cast anche Robert Downey Jr, Tom Holland, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman ed Elizabeth Olsen, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 25 aprile.