Avengers: Infinity War, un concept art propone un nuovo look di Thanos

Il nuovo video concept art di Avengers: Infinity War mostra Thanos in una versione inedita, un look che proviene dalla fase di pre-produzione del film diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Il villain, interpretato da Josh Brolin, è uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, anche in relazione al suo impatto in Infinity War e Endgame.

Il video concept art è stato diffuso dal responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, Ryan Meinerding. Il filmato mostra il volto riconoscibile di Thanos che gira in tondo. Il video è accompagnato dalla didascalia 'La svolta di Thanos da Avengers: Infinity War; è stato un onore realizzare questo modello concettuale in pre-produzione'.

Anche se il video proviene dal processo di post-produzione, il villain sembra molto simile a quello visto sul grande schermo.



Nonostante l'epilogo di Avengers: Endgame, i fan si stanno chiedendo se Thanos avrà ancora un futuro nel franchise.

I fratelli Russo, insieme al team di sceneggiatori, avrebbe voluto inserire maggior materiale su Thanos all'interno del film ma purtroppo non è stato possibile per questioni di tempo e di lunghezza del film stesso.

Di recente un nuovo concept art ha mostrato una nuova versione della morte di Visione, mentre in un'immagine sono riassunti gli effetti delle Gemme dell'Infinito.

Ricordiamo che i film del Marvel Cinematic Universe sono disponibili da pochi giorni sulla nuova piattaforma streaming Disney+.