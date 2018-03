Avengers: Infinity War, nuovi scatti dal film, ci sarà anche Mephisto?

Le avevamo già viste ma, adesso, arrivano in rete in una risoluzione leggermente migliore gli scatti di Avengers: Infinity War diffuse da. Come sempre, potete trovare tutte le foto comodamente in calce alla notizia.

Intanto parlando di Avengers: Infinity War, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno affermato: "Una delle nostre più grandi sfide è assicurarsi che non sia solo una macchina inarrestabile che colleziona Gemme come se stesse facendo shopping. Volevamo che fosse molto più emotivo, infatti, per molti versi, è una storia di origini di Thanos".

"Quando hai un villain che vuole uccidere qualcuno o governare il mondo perché sembra essere una cosa divertente da fare, o perché è stato pagato dai Russi per farlo... diventare Presidente per farlo... quel tizio non è poi cosi tanto interessante" continuano i due "E' un po' patetico, ma abbiamo preso le sue motivazioni dalla run di Jim Starlin. Thanos è un filosofo amorale. Non è il Diavolo - anche se spesso ha il Diavolo accanto a lui. Volevamo un villain dalle motivazioni comprensibili e veramente emotivo. Thanos ha una famiglia. Ha due figlie che già conosciamo. Thanos, nei fumetti, ha otto milioni di backstories ma sono tutte tristi".

I due, citando il Diavolo, lasciano intendere la presenza del personaggio di Mephisto nella pellicola. Che ci sia anche lui? "Oh, Mephisto dei fumetti. Non possiamo né confermare né smentire la sua presenza" affermano i due.