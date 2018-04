Avengers: Infinity War, nuovi pronostici, marketing... e una clip con Spider-Man!

Avengers: Infinity War è il film più atteso dell'anno, e potrebbe sbancare realmente il botteghino. Le prime stime d'incasso per il week-end d'apertura davano il film a 200 milioni di dollari, i nuovi pronostici sono al rialzo.

Secondo i nuovi pronostici, Avengers: Infinity War, il nuovo film dei Marvel Studios, potrebbe addirittura esordire al botteghino con 230 - 240 milioni di dollari. Una cifra sorprendente se risultasse veritiera, ma non cosi tanto 'campata in aria' visto l'hype generale che circonda il kolossal firmato dai fratelli Russo e scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.

Inoltre il sito Deadline afferma che per il marketing della pellicola, la Marvel ha speso ben 150 milioni di dollari, una cifra mai 'spesa' per gli altri film dello studio.

Intanto, parlando proprio di promozione della pellicola, ecco debuttare in rete una nuova breve clip - tratta, presumibilmente, dall'inizio del film - in cui vediamo il personaggio di Spider-Man, interpretato nuovamente dall'attore Tom Holland.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.