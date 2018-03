Avengers: infinity War: i nuovi Hot Toys confermano due enormi spoiler!

sta per arrivare in sala, manca un mese esatto al release del fim (allo scoccare della mezzanotte), e siamo sempre più ansiosi di vedere la pellicola diretta dai Fratelli Russo. Adesso delle mini-figure Hot Toys ci mostrano qualcosa di spoileroso...

Hot Toys ha svelato un paio di nuove action figure della sua linea Cosbaby e sembrano confermare alcuni spoiler piuttosto importanti sui personaggi di Peter Parker e Bruce Banner, che girano da un po' in rete.

Questi prodotti, creati per il rilascio di Avengers: Infinity War, fanno vedere Spider-Man nelle vesti di Iron Spider, proprio come avevamo pensato... Piuttosto che per sparare, Peter se ne servirà per "gattonare". E, considerando il fatto che si dirigerà su Titan con Iron Man e con Doctor Strange, questo ha perfettamente senso, poiché lì avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile per farsi strada nel mondo natale di Thanos. Ma forse sono anche armi, chissà?

Per quanto riguarda lo spoiler riferito a Bruce Banner, pare proprio che sarà lui il vendicatore alla guida dell'Hulkbuster in Wakanda. Del resto, lo scienziato ha contribuito a costruire questa armatura, afferma di essere in grado di pilotarlo ma... Tony saprà o no che lo sta usando? Probabilmente sì, soprattutto perché Banner si rifiuterà categoricamente di trasformarsi in Hulk in Avengers: Infinity War, per la grande paura di non poter più tornare alla sua forma umana.

Date un'occhiata alla gallery e diteci cosa pensate delle hot Toys Cosbaby!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva in sala il 25 aprile!