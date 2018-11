Avengers: Infinity War, nuovi concept rivelano uno sviluppo differente su Nidavellir

L'attesa spasmodica che circonda il misterioso Avengers 4 dei fratelli Russo è costantemente mitigata dalle curiosità post-release dedicate ad Avengers: Infinity War, che ci regalano oggi dei nuovi e interessanti concept art dedicati a un particolare sviluppo narrativo: quello su Nidavellir.

Come sappiamo, in cerca di una nuova arma da sostituire al distrutto Mjolnir per contrastare l'immenso potere del Guanto dell'Infinito di Thanos, Thor, Rocket e Groot giungono su Nidavellir per incontrare il mastro fabbro Eitri. Arrivati sul posto, la Forgia è deserta e la stella spenta, gelata: colpa del passaggio del Titano Folle, che ha ha costretto Eitri a creare il Guanto e che ha spazzato via tutti gli altri nani prima di fonderli le mani con l'acciaio.



Uno sviluppo inziale, stando ai concept, aveva invece dei nani ancora vivi su Nidavellir, ma Eitri aveva sempre le mani completamente ricoperte di acciaio o un materiale più resistente. Invece di non utilizzarle nel forgiare la Stormbraker, però, sempre nei piani originali Groot fungeva da arto protesi per Eitri, creando delle mani di legno restandogli saldamente attaccato alla schiena così da permettergli di creare l'arma. L'idea, come sappiamo, è stata scartata.



In aggiunta, Teenage Groot avrebbe dovuto avere una sorta di porta cintura blu e gilla portwalkman, così da potersi trallazzare meglio in giro per la Galassia.