Avengers: Infinity War, nuove speculazioni, informazioni sui personaggi

Direttamente dal film più atteso dell'anno, ecco arrivare una nuova speculazione dei fan per via di una presunta immagine promozionale diffusa dalla(e che noi vi mostriamo dopo il salto). Stiamo parlando, ovviamente, di Avengers: Infinity War

In molti si aspettavano di vedere l'ultima Gemma dell'Infinito, quella dell'Anima, in Black Panther, ma cosi non è stato. E questa nuova immagine promozionale - qui sotto -, che associa le Gemme ai film in cui sono apparse, collega la Gemma dell'Anima... ad Iron Man! Come mai? Che Tony recuperi la Gemma e la tenga nascosta da Thanos? Oppure, secondo una fan-theory, Howard Stark ha usato la Gemma dell'Anima per "creare" suo figlio? Chissà...

Intanto, tramite ulteriori foto promozionali, scopriamo qualche piccolo dettaglio in più sui personaggi. In particolare, sono da segnalare Captain America che, secondo la descrizione, continua a fare missioni di "salvataggio" clandestine e Thanos che, a quanto pare, "vuole salvare l'universo da sé stesso".

In uscita a fine aprile in Italia, Avengers: Infinity War includerà nel suo cast Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans,Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen,Chadwick Boseman, Danai Gurira, Letitia Wright, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Winston Duke. Dal cast di Guardiani della Galassia arriveranno Chris Pratt, Dave Bautista,Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket. Thanos sarà interpretato da Josh Brolin.