Avengers: Infinity War, novità su Kraglin, Miek, Korg e Valchiria

Anche se Avengers: Infinity War è un grande successo e sta piacendo tanto al pubblico, numerosi fan stanno chiedendo dove siano finiti o che fine abbiano fatto alcuni personaggi assenti nella pellicola.

ATTENZIONE! SPOILER!

Oltre ad Ant-Man e Occhio di falco (entrambi confermati, però, in Avengers 4), in Avengers: Infinity War non abbiamo visto né Miek e Korg ma nemmeno Valchiria o Kraglin. Come mai? Che fine hanno fatto? Sono sopravvissuti? O morti?

Partiamo da Kraglin, il Ravager interpretato da Sean Gunn. Il personaggio, alla fine di Guardiani della Galassia vol.2, si unisce all'equipaggio di Star-Lord ma è totalmente assente durante le vicende di Avengers: Infinity War. Come mai? A far luce è James Gunn, produttore esecutivo della pellicola e regista/sceneggiatori dei film sui Guardiani: "Kraglin è ancora là fuori, non vi preoccupate! Ha delle cose importanti da fare e saranno eventualmente rivelate". Insomma, sembra proprio che in Guardiani della Galassia vol.3 rivedremo Kraglin senza problemi!

E per gli altri tre personaggi apparsi in Thor: Ragnarok? Vista la sequenza iniziale della pellicola, dove Thanos ha praticamente ucciso la navicella che ospitava gli Asgardiani, in molti si sono domandati che fine abbiano fatto questi tre personaggi e, soprattutto, se siano sopravvissuti all'attacco.

Parlando di Korg (interpretato da Taika Waititi) e di Miek, i fratelli Russo hanno spiegato: "sfortunatamente non possiamo rivelare ancora i loro fati, ma non preoccupatevi". E Valchiria (Tessa Thompson)? "E' sopravvissuta, insieme ad una parte di Asgardiani". La teoria popolare è che, sotto suggerimento di Thor, all'arrivo della navicella di Thanos, Valchiria abbia guidato una parte di Asgardiani in salvo a bordo di un'altra nave rubata al Gran Maestro.