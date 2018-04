Avengers: Infinity War non sarà Black Panther 1.5, chi interpreterà Corvus Glaive?

Almeno apparentemente, non sarà Peter Dinklage, come precedentemente rumoreggiato, ad interpretare il personaggio di Corvus Glaive all'interno dell'attesissimo Avengers: Infinity War.

No, perché durante un'intervista con CinemaBlend, i due filmaker hanno confermato che ad interpretare il personaggio, membro dell'Ordine Nero di Thanos, sarà Michael James Shaw, attore del serial televisivo Constantine e di The Following. Oltre a lui ricordiamo che Tom Vaughan-Lawlor sarà Ebony Maw, Terry Notary sarà Cull Obsidian mentre l'attrice Carrie Coon sarà Proxima Midnight. Se confermata questa notizia, vorrà dire che Peter Dinklage interpreterà qualcun'altro nella pellicola ma al momento non sappiamo nulla a riguardo.

Intanto, in una nuova intervista, l'attore Chadwick Boseman ha voluto chiarire una voce che gira da tempo sul web e che vorrebbe questo film una sorta di Black Panther 1.5 per via della massiccia presenza del personaggio, dei suoi comprimari e del Wakanda nel film: "Avengers: Infinity War è Avengers: Infinity War. Non sarà Black Panther 1.5 o Black Panther 2, assolutamente no. Abbiamo una grande presenza nella pellicola, è vero, ma è una cosa differente e a sé stante".

Secondo alcune dichiarazioni di tempo fa, tutto l'intero terzo atto della pellicola si svolgerà in Wakanda e vedrà l'impiego di tutti i personaggi di Black Panther: "sarà la più grande battaglia mai avvenuta in Wakanda, quindi chiaramente avrà delle ripercussioni sul futuro di questa nazione".

Avengers: Infinity War debutterà mercoledì in Italia.