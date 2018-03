Avengers: Infinity War, nel nuovo e strabiliante poster l'MCU è unito contro Thanos!

Incredibile! il trailer è appena arrivato e noi ci stiamo riprendendo solo adesso dall'iper-hype che ci ha travolti dopo la visione del tanto atteso nuovo "anticipo" di. Ora, dopo pochi minuti, arriva anche il poster ufficiale!

E ci sono (quasi) tutti i protagonisti uniti contro l'incredibile e apparentemente insormontabile minaccia rappresentata dal Titano Pazzo, Thanos! Il poster è grandioso, coloratissimo e pieno di personaggi.

Con un ensemble che include essenzialmente ogni supereroe MCU - tra i quali spiccano Iron Man, Black Widow, Capitan America, Doctor Strange, Black Panther, Spider-Man e i Guardiani della Galassia - adesso è uscita questa grafica promozionale ufficiale per la pellicola diretta dai Fratelli Russo.

Il poster, che potete vedere qui sotto, presenta molti dei personaggi che compaiono nel film, salvo alcune notevoli eccezioni (di nuovo, ci dispiace per i fan di Occhio di Falco). Al centro di tutto c'è lo stesso "Mad Titan Thanos", che brandisce il suo Guanto dell'Infinito con, incastonate, almeno un paio delle Gemme dell'Infinito, che ha passato gli ultimi dieci anni a inseguire senza sosta.

Che ne dite di questo poster? Vi piace? E del trailer? Scatenatevi pure nei commenti, qui sotto!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Avengers: Infinity War arriva al cinema il 25 aprile.