Avengers: Infinity War: nel nuovo Promo Poster c'è Thanos con il suo Ordine Nero!

E' stato appena pubblicato via Reddit un nuovo poster promozionale pere vediamo al suo interno non solo Thanos e il suo malefico Ordine nero, ma anche altri personaggi!

Non c'è Occhio di Falco, che ancora manca nella maggior parte dei materiali promozionali del film, come al solito, ma i Vendicatori lottano al fianco di Black Panther e Spider- Man (o Iron Spider, come lo conosceremo in questo film).

L'immagine, a onor del vero, è un po' strana perché Thanos si vede apparire per ben due volte, comunque, che ne dite di questa locandina? Vi piace? Ve la proponiamo grazie a Reddit.

Avengers: Infintiy War, il terzo cinecomic dei Marvel Studios sulle avventure dei Vendicatori, arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 27 aprile prossimo!

La sinossi ufficiale del film recita: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.