Avengers: Infinity War, Nate Moore ha combattuto (e perso) per un dettaglio nel film

Avengers: Infinity War è uscito nei cinema italiani settimane fa, ma il finale è ancora sulla bocca di tutti e sta facendo discutere fan e pubblico generalista, in attesa della sua risoluzione nel quarto film, in uscita a maggio 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

Avengers: Infinity War, quando c'è da uccidere un personaggio o, meglio, un supereroe non si tira di certo indietro. Nella prima metà della pellicola muoiono personaggi come Loki, Gamora e Heimdall e, sul finale, muoiono quasi tutti i Guardiani della Galassia (ad esclusione di Rocket), Falcon, Spider-Man, Scarlet Witch, Visione, il Dottor Strange, il Soldato d'Inverno e anche Pantera Nera.

E mentre la Marvel non sembra abbia detto 'no' ai fratelli Russo per uccidere tutti questi personaggi, il produttore esecutivo Nate Moore ha svelato di aver cercato di evitare la morte di Pantera Nera nella pellicola, senza successo: "Ero consapevole di cosa avevano programmato e ho chiesto loro di ripensarci. Ma lo storytelling aveva senso, quindi sono felice di aver visto un po' più del Wakanda nel film e non vedo l'ora di vedere come risolveranno il tutto. Alla fine ha reso il finale interessante. E' un finale complicato, soprattutto perché Black Panther è stato un film davvero apprezzato dal pubblico. E' stato doloroso vedere quella scena ma capisco la ragione".