Avengers: Infinity War, le motivazioni differenti di Thanos, nuovo spot spoileroso

Anche se Avengers: Infinity War è il film più atteso dell'anno (e, tanto per ricordarvelo, esce tra due giorni!), sono tanti i fan delusi dell'assenza del personaggio di Morte all'interno della pellicola.

I fan dei fumetti originali sanno bene che l'amore che Thanos (interpretato nella pellicola da Josh Brolin) prova per Morte lo spinge a fare quel che fa... ma nel film Morte non ci sarà. Un cambiamento rispetto al fumetto; come spiegano i due sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely, però, Morte è stata presa in considerazione: "Ne abbiamo parlato proprio all'inizio dello sviluppo perché lei è un personaggio importante del fumetto. Ma non era una motivazione che ti fa avvicinare a Thanos. Lo spettatore non direbbe mai 'ah ok, simpatizzo per lui perché è innamorato di Morte!'. No.".

Gli sceneggiatori spiegano che la Marvel voleva mantenere Thanos il più fedele possibile al fumetto - dunque includendo anche Morte - ma gli sceneggiatori insieme ai fratelli Russo hanno pensato che dargli altre motivazioni lo avrebbero umanizzato maggiormente agli occhi del pubblico.

Nonostante questo, i due affermano che in Avengers: Infinity War Thanos "avrà lo stesso livello emotivo" di quello del fumetto, Morte o meno.

La pellicola debutterà in Italia questo mercoledì mentre in USA sarà in sala a partire da venerdì. Qui sopra trovate un nuovo spot che include varie sequenze leggermente spoilerose.