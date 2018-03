Avengers: Infinity War, meno di ventiquattro ore all'arrivo del secondo trailer del film?

La spasmodica attesa per il rilascio da parte dei Marvel Studios del promettente secondo full trailer di Avengers: Infinity War è ormai alle stelle dopo i diversi rinvii e i numerosi chiacchiericci attorno ai commenti di ciò che verrà mostrato. A quanto pare, però, non dovremo attendere ancora molto, mancherebbero infatti poche ore alla release ufficiale.

Dall’ultima edizione del Super Bowl in poi la rete, così come le nostre pagine di Everyeye, sono state invase letteralmente da ondate di notizie sul cinecomic diretto dai fratelli Russo e tra queste vi ricordiamo in particolare lo speciale approfondimento realizzato dalla rivista Entertainment Weekly che ha dedicato per l’occasione ben quindici copertine ai supereroi più famosi dell’Universo Cinematografico Marvel di questo primo decennio.

Le molteplici immagini e gli altrettanti commenti positivi a proposito di questo materiale promozionale non hanno fatto altro che aumentare a dismisura l’hype degli appassionati del genere cinecomic. L’attesa, tuttavia, potrebbe in parte attenuarsi nel corso della giornata di domani, Martedì 13 marzo, giorno in cui potrebbe finalmente approdare in rete il secondo full trailer di Infinity War. A gettare nuova benzina sul fuoco ci pensa l’account Twitter di Marvel India che attraverso il popolare social network promette domani l’arrivo del trailer.

Volendo essere prudenti è giusto prendere in considerazione anche l’ipotesi che il video in questione abbia a che fare con la versione sottotitolata in lingua hindi. Certo, sarebbe anche opportuno reputare questa opzione come altamente improbabile data la distanza temporale che ci separa dall’uscita del primo trailer, pertanto è lecito sperare che la divisione nazionale indiana stesse realmente facendo riferimento a quello che, ormai da giorni, è oggetto delle nostre news sul lungometraggio Marvel.

L’invito ai nostri lettori è quello di rimanere sempre aggiornati sulle pagine di Everyeye e non mancare il fatidico appuntamento che potrebbe già avverarsi nell’arco della giornata di domani.

Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il pianeta dalle minacce più a lungo di quanto un eroe possa gestire, un nuovo pericolo è emerso dalle oscurità cosmiche: Thanos. Un despota dalla infamia intergalattica, il cui intento è collezionare tutte e sei le Gemme dell’Infinito, artefatti di un inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua perversa volontà su ogni cosa reale. Tutto ciò per cui gli Avengers hanno combattuto li ha condotti a questo momento, il destino della Terra e la sua stessa esistenza non sono mai stati più incerti.

Avengers: Infinity War rappresenta il primo dei due capitoli sugli Avengers che chiuderà una fase storica dell’Universo Cinematografico Marvel. L’uscita in Italia è prevista il 25 aprile 2018.