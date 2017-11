Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo reagisce alla "spoilerata" di Tom Holland

"Da che pulpito viene la predica" sarebbe un buon modo per iniziare questo articolo!, noto spoileratore seriale, ha reagito via social all'anticipazione di cui ieri si è reso responsabile, che ha mostrato prima che uscisse il poster promo di Avengers: Infinity War , il cui trailer arriva tra pochissimo.

Mark Ruffalo ha tweettato una simpatica reazione al suo collega Tom Holland che, ieri, ha fatto vedere a tutti il poster di Avengers: Infinity War, che si presumeva dover essere più che confidenziale fino all'uscita ufficiale dello stesso poster, poche ore dopo, pubblicato dai Marvel Studios. Comunque lo sappiamo, Tom aka Spidey, non riesce proprio a tenere un segreto e dunque lo perdoniamo.

Per quanto riguarda l'attore che invece interpreta Hulk... Ma insomma, non è che lui sia proprio estraneo a fatti del genere! Del resto ultimamente, quando è andato alla prima di Thor: Ragnarok - dove è co-protagonista di Chris Hemsworth - ha divulgato ben 15 minuti di streaming (audio) della pellicola diretta da Taika Waititi perché aveva dimenticato il cellulare non solo acceso, ma in diretta live stream con i suoi fan!

Nel tweet Ruffalo non parla, "gesticola" virtualmente come a dire: Tom, ma che diamine fai?

Date pure un'occhiata al brevissimo e simpatico post.

Mark Ruffalo e Tom Holland riprenderanno i loro rispettivi ruoli, quello di Hulk e di Spider-Man, in Avengers: Infinity War, che vedremo dal 4 maggio 2018 al cinema. Per ora, aspettiamo il trailer, che arriva... tra pochissime ore!

Il Tweet di Ruffalo:

"✔@MarkRuffalo@TomHolland1996 !!!@!!!"

Ps: la Marvel (stavolta) sapeva perfettamente che Holland avrebbe postato il video... ;)