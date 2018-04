Avengers: Infinity War, il look di Vedova nera nell'action figure della Hot Toys

Dopo aver reso disponibili quelle degli Avengers più potenti, la Hot Toys sta iniziando a svelare la sua collezione di action figure dedicata ad Avengers: Infinity War.

In precedenza vi avevamo mostrato nel dettaglio la riproduzione in scala 1:6 di Thanos nella sua configurazione con le sembianze di Josh Brolin alta circa 40cm, ma adesso la Hot Toys svela quella dedicata al personaggio di Vedova nera, il cui look è decisamente cambiato rispetto al passato.

A motivare tale cambio di acconciatura, a cui il personaggio non è certamente nuovo (ricorderete i vari cambi di pettinatura ad esempio tra Iron Man 2 e The Avengers), ci ha pensato la stessa Scarlett Johansson un po’ di tempo fa. Nella pellicola infatti ritroveremo personaggi che hanno passato nell’ombra gli ultimi due anni – tanto il tempo che intercorre tra gli accordi di Sokovia e Infinity War – soprattutto Captain America e appunto Vedova Nera, datisi alla macchia e considerati dei fuggitivi. Ovviamente, il passaggio dall’iconica acconciatura rossa al biondo è un cambiamento alquanto drastico per il personaggio.

“Joe e Anthony volevano farci sentire davvero come se fosse passato un bel po’ di tempo, per darci l’impressione di essere costantemente sotto i radar, dei ricercati, e penso che il colore rosso dei capelli sia uno dei segni particolari di Natasha. Volevano che sembrassimo diversi, con un look cambiato”.

Potete dare un’occhiata alla action figure nell’immagine che trovate in calce alla news. Di recente, Elizabeth Olsen ha avuto modo di parlare del futuro del suo personaggio, Scarlet Witch, soprattutto alla luce di una possibile irruzione degli X-Men nell’Universo Cinematografico Marvel.

Avengers: Infinity War approderà nelle sale italiane il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.