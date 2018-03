Avengers: Infinity War, Loki e Peter Parker tra le nuove immagini di EW!

Dopo le strepitose copertine dedicate ai personaggi principali, Entertainment Weekly ha diffuso in rete otto nuove e bellissime immagini ufficiali tratte da

Nelle immagini possiamo ammirare praticamente tutti i personaggi più iconici dell’Universo Cinematografico Marvel, da Tony Stark (Robert Downey Jr.) a Captain America (Chris Evans), da Loki (Tom Hiddleston) al temibile e possente Thanos (Josh Brolin), fino ad arrivare a Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) Thor (Chris Hemsworth) in compagnia di Rocket (Bradley Cooper).

In attesa dell’arrivo in rete del nuovo full trailer, Avengers: Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War), arriverà nelle sale americane il 27 aprile 2018 e in quelle italiane due giorni prima, il 25 aprile.

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.