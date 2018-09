Avengers: Infinity War, Kevin Smith è certo che Thanos sia 'un eroe misericordioso'

Non ci è mai piaciuto definire nella tua totalità un personaggio tanto complesso e articolato come Thanos (Josh Brolin) un villain tout court, almeno non in Avengers: Infinity War, dove un'umanità e una malata compassione invece assenti nei fumetti segnano nel profondo la sua psicologia, rendendolo quasi un anti-eroe.

Per Kevin Smith (Clerks), invece, non ci sono dubbi: il Titano Folle non solo non è un villain, ma è addirittura un vero eroe, forse quello più importante in Avengers e tra i Vendicatori stessi. Parlando del personaggio in un recente podcast di Fatman on Batman, infatti, il fumettista e regista ha avuto modo si partecipare a un divertente gioco: creare una squadra di eroi e villain da far scontrare, cinque per fazione.



Mentre tra i villain il divertente Smith ha quindi inserito il Texas (sì, la nazione!) e anche Gesù, tra gli eroi ha invece nominato Thanos, argomentando così la sua decisione: "Sì lo so, scelta controversa. Per certi aspetti è davvero un eroe però: potrebbe far scomparire tutti con un solo schiocco delle dite. Io la chiamo misericordia".



La spiegazione di Smiht, quindi, si rivela lontana dall'umanità insita nella trasposizione cinematografica del personaggio e addirittura dalle motivazioni che spingono il Titano Folle a perseguire un obiettivo che solo lui può raggiungere.