Avengers: Infinity War, Kevin Feige parla dell'Ordine Nero di Thanos

Mentre si susseguono rumor su Avengers 4, il presidente dei Marvel Studios,, ha parlato die, in particolare, dell'Ordine Nero di Thanos.

"Loro [i membri dell'Ordine Nero, nb.] sono una sorta di sua estensione" spiega Feige nell'intervista "E' quel che voleva facessero Ronan o Loki o tutti gli altri che sono venuti in contatto con lui nel tempo mentre se ne stava seduto sul suo trono. E lui... è un tipo che ama stare seduto su un trono tutto il tempo".

Ricordiamo che Josh Brolin darà vita a Thanos in Avengers: Infinity War, in uscita il prossimo maggio per la regia dei fratelli Russo, già registi dei precedenti Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.