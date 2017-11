Avengers: Infinity War, Kevin Feige conferma: "Sì, moriranno dei personaggi!"

Dopo avervi mostrato le splendide cover didedicate all'attesissimo Avengers: Infinity War dei, ecco arrivare adesso le prime dichiarazioni rilasciate da produttori e cast alle pagine delle rivista, su tutti quelle di

Intervistato infatti in un lungo profilo proprio da Vanity Fair, il presidente dei Marvel Studios ha avuto modo di parlare del crossover e del 10° Anniversario della Compagnia, soffermandosi sul futuro del MCU, che a suo avviso rappresenterà il dopo Avengers 4, ancora senza titolo perché rivelarlo comporterebbe commettere "un grosso spoiler".



Discutendo, così, Feige ha infine confermato un rumor poi fattosi mese dopo mese sempre più insistente e reale sulla morte di uno o più protagonisti dell'Universo Cinematografico, dichiarando: "Dopo l'ambizioso crossover multi-franchising che risponde al nome di Avengers 4, in uscita nel 2019, alcuni dei personaggi protagonisti del miliardario franchise di Avengers appenderanno mantelli e scudi al chiodo".



Ora, stiamo parlando di Feige, e sappiamo quanto sia bravo a stuzzicare le menti dei fan, ma bisogna sottolineare come la dichiarazione sia abbastanza specifica sul finale, con l'uso non di Costumi, in generale, ma di "Capes and Shields", mantelli e scudi, e se a indossare i primi nel MCU ci sono solo Thor e Visione, di Scudo uno solo ce n'è, ed è quello di Captain America, la cui morte è ormai vociferata da moltissimo tempo tra le fila di appassionati. Ovviamente questa è solo una purissima speculazione, ma avremo modo di tornarci sopra con il passare dei mesi.



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.