Avengers: Infinity War, Kenneth Branagh racconta il suo cameo vocale

In attesa del suo nuovo lavoro, Artemis Fowl, che sarà a giorni su Disney+, Kenneth Branagh ha ricordato alcuni retroscena dei suoi trascorsi nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver diretto il primo Thor nel 2011, infatti, forse non tutti ricordano il cameo vocale dell'attore e regista in Avengers: Infinity War.

All'inizio del film, infatti, la voce che chiede aiuto quando la nave di Thor, con a bordo tutti i superstiti di Asgard, è minacciata da Thanos è proprio quella di Kenneth Branagh.

Il regista ha raccontato a Comicbook.com come è arrivato a quel cameo. "Bene, i fratelli Russo, sono andato vicino a lavorarci un paio di volte nel corso degli anni" ha spiegato. "Li ammiro molto, ma anche la mia esperienza alla Marvel è stata qualcosa di creativo e per le famiglie, quindi ci rispettiamo come amici veri, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, tutte quelle persone, e siamo rimasti in contatto."

E così, nonostante gli anni passati dai tempi di Thor, quando gli è arrivata la proposta Branagh non ci ha pensato un attimo. "Louis era al telefono e mi ha detto: Ehi, i ragazzi adorerebbero se tu facessi questo, ti piacerebbe? E io ho detto: Certo, ne sarei emozionato! È stata una cosa grandiosa e improvvisa. È stata una cosa grandiosa e improvvisa, io ero nella mia roulotte per Artemis Fowl, stavamo girando [...] e i Russo erano dall'altro lato delle onde radio digitali. Mi hanno spiegato la storia, ho recitato alcune volte le mie battute diretto da loro ed è stato divertente."

"Mi sento molto legato a loro" ha poi continuato Branagh parlando di Tom Hiddleston e Chris Hemsworth. "Thor è stato un film speciale per me, un'esperienza importante, ha segnato una grande svolta nella mia carriera."