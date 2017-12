Avengers: Infinity War: Karen Gillian rivela quali speranze ha per la "sua" Nebula!

, interprete dinel, ha spiegato in un'intervista cosa spera che faccia il personaggio a cui presta il volto, in Avengers: Infinity War

Come Gamora (Zoe Saldana), anche Nebula è sopravvissuta agli abusi del padre da piccola. Lei, ovviamente, al contrario della "sorella", ha esperito tantissime menomazioni fisiche i cui segni porta tutt'ora ben visibili addosso: Thanos la "rinforzava" ogni volta che perdeva contro Gamora, sostituendole una parte del corpo con una cibernetica... Il che l'ha distrutta non solo fisicamente, ma anche e soprattutto psicologicamente, come è normale che sia. Solo che, all'inizio, invece che contro il padre, Nebula cercava di prendersela con Gamora, ricordate?

Comunque, il suo personaggio, essendo così legato al villain che i Vendicatori si troveranno ad affrontare nel terzo film dedicato, avrà un ruolo di primo piano, questo è quanto speriamo un po' tutti, se non altro. Ecco cosa ha dichiarato Karen Gillian, l'attrice che interpreta Nebula, a CinemaBlend, sulle aspettative che ha per lo sviluppo del personaggio:

"Spero che lei riesca in qualche modo a fronteggiare i problemi che ha col padre, a risolverli, magari, facendo qualche progresso in questo senso. Questo è ciò che spero per lei. Però davvero, non so cosa succederà alla fine."

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers: Infinity War vede un cast formato da Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Danai Gurira e Josh Brolin.

Avengers: Infinity War arriva in sala il 4 maggio 2018.