Avengers: Infinity War, Josh Brolin rivela il suo personaggio preferito tra Thanos e Cable

Sia Avengers: Infinity War che Deadpool 2 usciranno a breve nelle sale, il primo diretto dai fratelli Russo per la Marvel mentre il secondo da David Leitch per la Fox. Niente in comune tra i due titoli, tranno Josh Brolin, che vestirà rispettivamente i panni di Thanos nel primo e di Cable nel secondo.

In entrambi i casi, inoltre, Brolin sarà il villain della situazione: in Avengers il Titano Folle alla ricerca delle Gemme dell'Infinito per "riorganizzare" l'Universo a suo piacimento, mentre nel secondo capitolo delle avventure del Mercenario Chiacchierone mutante venuto dal futuro per uccidere un certo ragazzo, lo stesso che Deadpool e la sua X-Force tenteranno invece di proteggere.



In una nuova intervista, così, è stato chiesto a Brolin quale dei due personaggi abbia preferito interpretare, e l'attore ha così risposto: "Adoro interpretare Cable, perché è un personaggio pratico, ma penso che se proprio dovessi scegliere allora opterei per Thanos, ma più per il fatto che avevo aspettative assolutamente ridotte sulla sua riuscita, dato che pensavo sarei stato più un oggetto di scena che altro, cosa lontanissima dalla verità. Ho visto quanto fosse all'avanguardia il processo tecnico della performance capture visionando parte del film, dove ho notato ogni mio battito, ogni mio spasmo, ogni micro espressione, battito di ciglia o altro. Vivendo con la preoccupazione di sentirmi inutile, prima di dire sì chiamai infatti Mark Ruffalo [che interpreta Hulk anche in performance capture] e gli dissi "cosa ne pensi?". Lui mi rispose "inizialmente sarà molto scomodo, ma poi vedrai il film e rimarrai assolutamente sconvolto da ciò che hai fatto". Da allora hanno fatto ancora più passi da giganti nella tecnologia del mo-cop. Non c'è nulla di non autentico al suo interno".



Vi ricordiamo che Avengers: Infinity War uscirà nelle sale il prossimo 25 aprile, mentre Deadpool 2 il 16 maggio.