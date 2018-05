Avengers: Infinity War, a Josh Brolin non piace molto la "danza di Thanos" in Fortnite!

Per celebrare la première di Avengers: Infinity War, la Epic Games aveva annunciato che per un periodo limitato, nel gioco Fortnite, ci sarebbe stato anche Thanos. Alcuni dei movimenti del Titano Pazzo nel game però, non piacciono particolarmente al suo interprete su schermo, Josh Brolin.

Il gioco mostra alcuni spunti interessanti, come il fatto che ci si può prendere gioco dello Star-Lord interpretato da Chris Pratt! Durante un'intervista con IGN comunque, Josh Brolin ha detto questo: "Ma sta volando! (Thanos), a me non sembra che possa volare. Ma è falso. Però è davvero figo. È un po' che vedo questa cosa di Fortnite con Thanos, ma non avevo la più pallida idea di cosa fosse."

Poi, parlando dei "movimenti di danza" che Thanos fa nel gioco, Brolin ha proseguito dicendo: "Ma perché balla? Non capisco. Non so se questa cosa mi piace. Mi sarebbe piaciuto fare la motion capture di questa roba."

A voi piace?

Avengers: Infinity War è al cinema.