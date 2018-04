Avengers: Infinity War, Josh Brolin conferma di aver girato scene con Brie Larson

Sono tante le notizie che sono trapelate in rete in queste ore riguardanti Avengers: Infinity War ed il suo sequel, Avengers 4, e tra queste c'è anche un'interessante dichiarazione dell'attore Josh Brolin.

L'interprete di Thanos in persona ha confermato che ha condiviso una o più sequenze con l'attrice Brie Larson, che interpreterà il personaggio di Captain Marvel all'interno di questo Marvel Cinematic Universe.

"Ho pensato 'cosa diavolo sto facendo qui?'. Perché indossavo una tutina! Te ne vai in giro con una tutina sul set" spiega l'attore nell'intervista "Inizia a pensare: sono Josh, e ho dei tracker su di me, e una tutina e un elmetto con una camera, e vicino a me ci sono Scarlett Johansson, Brie Larson, Don Cheadle e poi Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr...".

Insomma, non rimane che capire se le scene saranno presenti in Infinity War, in arrivo questo 25 aprile, o nel successivo Avengers 4. Voi cosa ne dite?

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. L'ultimo tassello è uscito lo scorso febbraio: stiamo parlando di Black Panther.