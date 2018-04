Avengers: Infinity War: Joe Russo ci parla dei prossimi 3 cameo di Stan "The Man" Lee!

Ogni film Marvel che si rispetti ha un cameo del creatore di innumerevoli personaggi, Stan Lee. Tuttavia ultimamente, tra beghe legali, problemi di salute e presunte accuse di molestie, Stan Lee si è trovato in un turbine che certamente l'ha provato.

I fan sono preoccupati per la sua salute ma il regista di Avengers: Infinity War, Joe Russo, ha recentemente parlato con BBC Radio Scotland e ha fugato ogni dubbio sui prossimi cameo del leggendario Stan:

"È il padrino di molte di queste storie, lo sono lui e Jack Kirby. E Jim Starlin in particolare, è lo scrittore che ha creato Thanos. Quindi, per quanto riguarda Stan, cerchiamo di fargli fare tutti i suoi cameo nello stesso periodo. Per esempio, se abbiamo altri film che vengono girati nello stesso momento - ad esempio Ant-Man [e the Wasp] e Avengers 4, raggruppiamo le sue apparizioni, spostandolo letteralmente da un set a un altro nello stesso giorno. Lui è un grande. È uno spasso averlo sul set e tutti lo amano. E sembra suscitare una risposta molto calda da parte del pubblico quando arriva sullo schermo."

Pertanto lo vedremo di sicuro in Avengers: Infinity War, che arriva adesso, il 25 aprile, in Ant-Man and The Wasp di luglio, e anche in Avengers 4 il prossimo anno.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."