Avengers: Infinity War, Joe Russo è certo che i fan entreranno in "empatia" con Thanos!

Uno dei due registi di, Joe Russo, ha dichiarato che i fan potrebbero entrare in empatia con il Thanos di Josh Brolin. È un'idea interessante, considerando che il personaggio è il più grande e cattivo villain che i Vendicatori abbiano mai affrontato.

Gli Eroi più Potenti della Terra hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile se vogliono anche solo sperare di avere una possibilità contro il "Mad Titan", che non si fermerà davanti a nulla pur di raccogliere tutte e sei le Gemme dell'Infinito, che gli servono per compiere i suoi folli intenti.

Nonostante il successo senza precedenti dell'MCU, i cattivi sono ancora l'anello debole, ma è qualcosa che pare stia lentamente cambiando (vedi la Hela di Cate Blanchett in Ragnarok ed l'Erik Killmonger di Michael B. Jordan in Black Panther). Thanos dovrà per forza di cose essere un cattivo memorabile e questo è ciò a cui ha mirato fortemente il team creativo di Infinity War, tuttavia, ci saranno dei momenti in cui il pubblico potrebbe entrare in empatia con il super criminale galattico.

In un'intervista con Fandango, Joe Russo ha discusso la complessità di Thanos:

"Thanos. Non voglio fissarmi su di lui, ma penso che la gente lo troverà sia orribile che, a volte, empatico. ... Certo, amiamo i cattivi con una certa profondità e sai, in Captain America: The Winter Soldier, ciò che ci ha spinto a lavorare su quel film è il fatto che Capitan America stava involontariamente affrontando il suo migliore amico. Dal punto di vista del villain è una storia incredibilmente ricca e con un potenziale drammatico fantastico, amiamo i criminali complicati. In Captain America: Civil War, Zemo è una vittima, è stato vittimizzato proprio dall'intervento dei Vendicatori. La sua famiglia è stata uccisa e lui li incolpa per questo, quindi cerchiamo sempre di trovare il lato umano nel cattivo, perché nella vicenda di ogni villain, loro stessi sono gli eroi della loro storia. Il loro punto di vista è che hanno ragione. E quando guardo film in cui il cattivo è più complesso, trovo che questo renda - di conseguenza - anche gli eroi più complessi, e alla fine della storia, più interessanti."

Che ne dite? Curiosi?

Avengers: Infinity War sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 aprile 2018.