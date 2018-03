Avengers: Infinity War, Jeremy Renner condivide una fanart su Occhio di falco

". E' questa la frase che pronunciavanella scena a metà dei titoli di coda di, dopo aver impugnato il Guanto dell'Infinito. Un 'suggerimento' che ha preso alla lettera l'attore, a quanto pare.

In attesa del secondo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War, rumoreggiato per oggi - anche se la Disney avrebbe già smentito -, l'attore Jeremy Renner avrebbe deciso di crearsi il proprio marketing per pubblicizzare la sua partecipazione, sempre nei panni di Clint Barton/Occhio di falco, nell'atteso cinefumetto dei Marvel Studios.

Fino ad oggi, il personaggio è stato totalmente assente dal marketing del film, e non è apparso nemmeno in una delle cover di Entertainment Weekly diffuse in rete la scorsa settimana. Quindi, qualche fan, ha deciso di realizzarne una fanmade che, lo stesso Renner, ha deciso di postare su Instagram: la trovate qui sotto.

Sicuramente l'assenza di Occhio di falco dal marketing è ambigua, ma ci sarà sicuramente una ragione specifica ed è possibile che possa essere una delle "sorprese" del film (o, comunque, uno dei grossi segreti che la Marvel sta cercando di non divulgare cosi tanto in anticipo).

Ovviamente occhi puntati sul nuovo trailer (che, secondo ulteriori voci di corridoio, dovrebbe debuttare entro questo venerdì), per scoprire se, anche questa volta, il buon vecchio Barton sarà lasciato fuori da ogni fotogramma.