Avengers: Infinity War, James Gunn ha scelto la canzone che introduce i Guardiani

Avengers: Infinity War è il progetto più ambizioso finora per Anthony e Joe Russo che nel corso della lavorazione hanno accolto qualche suggerimento da James Gunn. Se non avete ancora visto il film vi sconsigliamo di continuare con la lettura.

Come vi avevamo già riportato in precedenza, Gunn ha partecipato alla stesura dei dialoghi del film, occupandosi di quelli riguardanti i “suoi” Guardiani della Galassia, ma adesso è lo stesso regista a confermare che la canzone che introduce i personaggi in Infinity War è stata scelta proprio da lui. Non è tutto: il regista ha rivelato via Twitter che la stessa canzone sarà nella nuova playlist di Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Su Twitter si legge: “Poiché mi viene chiesto in continuazione (e continuerebbero per anni): si, ho suggerito tre canzoni ai fratelli Russo per la scena introduttiva dei Guardiani in Infinity War e questa era quella che funzionava al meglio per loro. E si, è sul Microsoft Zune”.

Per chi fosse esageratamente curioso, la canzone in questione è The Ruberband Man dei The Spinners del 1976.

Gli analisti prevedono che Avengers: Infinity War supererà i 225 milioni di incasso questo weekend nei soli Stati Uniti, con la possibilità di raggiungere la paurosa cifra di 500 milioni nel mondo già questa domenica!

Che dite, ce la farà?

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.