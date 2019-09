Avengers: Infinity War, l'interprete di Teschio Rosso ha incontrato... Captain America!

Ross Marquand, l'attore che ha interpretato Teschio Rosso in Avengers: Infinity War, ha incontrato casualmente il suo acerrimo nemico Captain America, ma state tranquilli: invece di combatterlo ha deciso solamente di scattarci una foto insieme.

"La faccia che fai quando incontri il tuo acerrimo nemico" ha scritto l'attore su Instagram postando una foto in compagnia di un cosplayer di Steve Rogers, che come sempre potete vedere in calce alla notizia. Marquand, conosciuto anche per il ruolo di Aaron in The Walking Dead, nel film dei Russo ha vestito i panni del villain di Captain America - Il primo vendicatore dopo che era stato già interpretato da Hugo Weaving.

"In caso il personaggio - Non so se sia fuori del MCU, o se è libero di girare - non dovesse tornare, mi piacerebbe davvero interpretare Moon Knight" ha rivelato Marquand in una recente intervista. "Perché nella Marvel viene spesso paragonato a Batman, il Batman della Marvel, ma è un personaggio fantastico."

Marc Spector aka Moon Knight sarà il protagonista di una delle serie in arrivo su Disney+ dopo il 2021, insieme a Mrs. Marvel e She-Hulk, e al momento non sappiamo ancora da chi sarà interpretato: vi piacerebbe vedere Marquand nei panni del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.