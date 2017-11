Avengers: Infinity War: internet reagisce alla barba di Steve Rogers nel trailer!

Sinossi : "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War , sappiamo che Steve Rogers è ricercato e quindi, nel momento in cui lo rivedremo in Infinity War , lui apparirà, come aveva promesso a Falcon ( Anthony Mackie ), per aiutare nel momento del bisogno. E le immagini che ce lo mostrano barbuto e "ribelle", hanno fatto letteralmente impazzire internet.

pfft. didn't even bother to CGI out chris evans' beard — Chip Zdarsky (@zdarsky) November 29, 2017

Thanks Captain America, for reminding me of how I'll never be able to grow a sexy beard like yours.



Gosh darn it Steve. — ShyGyle (@ShyGyle_) November 29, 2017

CAN WE JUST APPRECIATE CHRIS EVANS / CAPTAIN AMERICA AND HIS BEARD BECAUSE I SCREAMED WHEN HE CAME ACROSS THE SCREEN. I want posters, greeting cards, mugs, fridge magnets, and bumper stickers all with his face & beard on it https://t.co/85XgyQbuCv — taylor.marie (@__taylormarie) November 29, 2017

Look the #InfinfityWarTrailer had me at Captain America with a beard. I’m finally happy they’re letting Chris Evans flourish with a beard.....just saying. pic.twitter.com/bxjAURr7Qd — Nola Darling’s Little Black Dress 🖤 (@FL_Classy) November 29, 2017

No idea what is going on in the #InfinityWarTrailer but Captain America has a beard so I’m in. — Alex Goldschmidt (@alexandergold) November 29, 2017