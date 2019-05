Avengers: Infinity War, inizialmente Steve Rogers e Sharon Carter vivevano insieme

Quella tra Captain America e Sharon Carter è una delle tante love story che hanno condito in questi anni il Marvel Cinematic Universe e sembra che proprio questa avrebbe fatto un ulteriore passo in avanti nelle prime versioni di Avengers: Infinity War.

Dopo una piccola anticipazione di questa love story in Captain America: Civil War, Antohny e Joe Russo non si sono più addentrati nei loro film successivi all'interno della relazione, né in Infinity War né in Avengers: Endgame. Mentre sappiamo per certo che Sharon Carter tornerà a comparire all'interno del Marvel Cinematic Universe in Falcon & Winter Soldier, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno recentemente rivelato che la loro intenzione iniziale era quella di riportare il peronaggio anche in Infinity War e Endgame.

"C'era una prima versione della sceneggiatura in cui Steve e Sharon vivevano insieme, ma le cose non stavano andando benissimo tra loro due". Dopodiché Kevin Feige avrebbe scartato questa idea e l'avrebbe rimossa dalla storia, probabilmente per il meglio visto il finale di Endgame, ovvero la scelta di Steve di tornare indietro nel tempo e rimanerci per vivere la sua vita con Peggy Carter, zia di Sharon. Questo particolare finale avrebbe infatti cozzato non poco con la decisione di mostrare Steve e Sharon ancora insieme e con la sua decisione di rimanere nel passato.

Vedremo quindi in che modo verrà caratterizzato e sviluppato ulteriormente il personaggio di Sharon Carter nell'annunciata serie Falcon & Winter Soldier, programmata per un'uscita sulla piattaforma digitale Disney+, che la compagnia ha intenzione di lanciare il prossimo settembre negli Stati Uniti; sempre per Disney+ arriverà anche la miniserie dedicata a Loki, con ancora Tom Hiddleston nei panni dell'iconico villain Marvel.