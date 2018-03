Avengers: Infinity War influenzerà Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel

Non solo Avengers: Infinity War . L'atteso cinefumetto deiin uscita il 25 aprile in Italia, influenzerà anche i due film successivi dello studio:

"Ci sono state parecchie discussioni a riguardo" conferma il co-sceneggiatore Stephen McFeely "Perché ci sono tutti questi film che escono intorno a questi due capitoli. Beh, almeno Thor: Ragnarok e Black Panther sono usciti prima di Infinity War. Perché esce Ant-Man and the Wasp e non Avengers 4? Diciamo che ci abbiamo lavorato su".

"Come fai a non cadere nella trappola di quello che, a volte, sono accusati questi film: non sono cosi tanto indipendenti?" afferma Christopher Markus "Non puoi renderli troppo dipendenti l'uno dall'altro, ma vuoi comunque che facciano parte dello stesso universo narrativo". "Peyton Reed ed il suo team hanno fatto il film che volevano fare" continua "Ma abbiamo fatto delle piccole richieste per Ant-Man and the Wasp del tipo 'sarebbe grandioso se qui questa persona sia... ok? Bene!'. La stessa cosa con Captain Marvel. Stanno facendo il loro film, ma ci sono dei suggerimenti qua e là".

E parlando di Captain Marvel, Markus aggiunge "Ha un potere immenso, è una delle più forti dell'intero Marvel Cinematic Universe e forse, ma non so se posso dirlo, è la più vicina a Captain America caratterialmente. Ed è strano trovare ancora un personaggio cosi profondamente nel giusto. Con tutti questi personaggi come Quill, che è un disastro, o Tony, dall'ego smisurato, fa piacere avere un altro personaggio chiaro come lei".