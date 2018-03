Avengers: Infinity War, "il trailer sta arrivando, non tirateci addosso la luna!"

Insomma, non dobbiamo fare come fa Thanos? Uno dei produttori diha chiesto agli impazienti fan di pazientare ancora un po': il trailer del terzo capitolo della saga sugli Avengers sta arrivando.

Chi vuole vedere il trailer (nuovo) di Avengers: Infinity War potrebbe non dover aspettare molto a lungo. Dopo aver annunciato che la data di rilascio sarebbe stata anticipata di una settimana (uscirà ovunque il 27 aprile 2018), i fan hanno iniziato a chiedersi quando avrebbero potuto vedere il nuovo trailer.

Il produttore di Marvel Studios, Louis D'Esposito, ha risposto via Twitter ad una domanda piuttosto, come dire, attinente a tutta la questione, in cui un fan dal nome evocativo (@MADTITAN231), che ha chiamato in causa tutte le persone coinvolte nel cinecomic (@louisde2 @Russo_Brothers @Marvel @MarvelStudios), minacciava di tirar loro addosso la luna proprio come fa il villain del film, Thanos, appunto, scrivendo: "Se non ci date il trailer numero 2 di Infinity War vi tiro addosso la luna!"

Il tweet originale del produttore, dice pertanto quanto segue:

“Be patient. It’s coming. Please don’t throw a moon at us.”

"Siate pazienti. Sta arrivando. Per favore, non tirateci contro una luna!"

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.

Speriamo manchi davvero poco, allora!