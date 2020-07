Avengers: Infinity War, guardate le orribili creature di Thanos in queste concept art

Arriva ancora altro materiale inedito da Avengers: Infinity War, la prima parte del dittico che ha poi portato a Endgame, diventato il film campione d'incassi della storia del cinema, superando in classifica il precedente record di Avatar. Questa volta parliamo delle creature aliene utilizzate da Thanos in battaglia.

Grazie a Jerad Marantz, artista visivo alla Marvel, veniamo a conoscenza del look preliminare dei cosiddetti "pipistrelli" utilizzati da Thanos durante la pellicola per la sua caccia alle gemme dell'infinito. Sempre secondo Marantz, a quanto pare queste orribili creature aliene avrebbero dovuto avere un ruolo ben più ampio nella pellicola, poi ridotto drasticamente. "Ho dovute fare alcune revisioni con questi tipi, e sono rimasto sorpreso dal fatto che non gli abbiate quasi visti nel film, ma succede spesso. Inizialmente, queste creature avevano un ruolo molto più marcato". E' noto che nel corso del montaggio della pellicola si cerca di eliminare tutto ciò che non è essenziale alla narrazione anche per garantire un buon ritmo al film e questo processo si è sentito particolarmente nella lavorazione di due film colossali come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il film è la prima parte del monumentale crossover del MCU concluso un anno più tardi da Avengers: Endgame. Con l'Infinity Saga chiusa definitivamente da Spider-Man: Far From Home, la tanto attesa Fase 4 si prepara a debuttare questo autunno con l'uscita di Black Widow e l'arrivo (si spera il più presto possibile) della serie The Falcon and The Winter Soldier su Disney+.

